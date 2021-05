Milano, terrorizzavano i commercianti: presa gang di egiziani

MILANO, 23 MAG – Per assicurarsi il controllo del territorio avrebbero terrorizzato i commercianti, in gran parte connazionali, di alcuni quartieri di Milano, con violente aggressioni, rapine, estorsioni, ma ieri una gang di egiziani è stata fermata. Infatti i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato 8 persone accusate a vario titolo di rapina aggravata, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, estorsione, violenza privata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La richiesta di misura cautelare in carcere è stata firmata dal gip su richiesta del pm milanese Francesco De Tommasi. Le indagini, condotte dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo, hanno consentito di ricostruire, attraverso la raccolta di testimonianze, riconoscimenti fotografici, nonché l’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e i riscontri in banca dati, non solo l’irruzione da ‘Arancia Meccanica’ dello scorso gennaio in un negozio di via Imbonati, ma anche due episodi di rapina ed estorsione. Gli 8 arrestati, quattro dei quali fratelli, risiedono nel capoluogo lombardo o nella provincia di Varese. (ANSA)

