Vilipendio a Mattarella, figlio di Cossiga: ‘cascame monarchico’

‘Il reato di vilipendio al capo dello Stato è un evidente cascame residuale del passato monarchico del nostro Paese. Un po’ come l’attribuzione di Capo delle Forze Armate allo stesso Capo dello Stato: è il capo ma sicuramente non ‘comanda’ nulla… Il buon senso imporrebbe semplicemente di non parlarne più”.

Vilipendio a Mattarella?

Giuseppe Cossiga, figlio dello scomparso presidente emerito della Repubblica, Francesco, dice la sua all’Adnkronos a proposito del dibattito aperto su cosa sia lecito dire o no nei confronti del capo dello Stato alla luce delle perquisizioni per minacce social a Sergio Mattarella.

Per Cossiga jr a fronte di insulti a un presidente della Repubblica il ”tema non può essere il reato di vilipendio allo Stato ma i limiti alla libertà di espressione”. adnkronos

