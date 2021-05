Migranti, Lamorgese: “presto evacuazioni umanitarie dalla Libia”

“Per la Libia, come ho ribadito all’Alto commissario dell’Acnur (Agenzia Onu per i rifugiati), Filippo Grandi, il governo vuole proseguire con convinzione sulla linea delle evacuazioni umanitarie, che ha già portato alla realizzazione di 8 corridoi per i migranti più vulnerabili. E che sta portando alla definizione di un nuovo protocollo per l’accoglienza di altre persone bisognose di protezione.

Grazie anche alla preziosa attività di Acnur e Oim (organizzazione internazionale per le migrazioni), il governo intende continuare a finanziare progetti che prevedono rimpatri volontari assistiti dalla Libia, assistenza vitale nei centri di detenzione e supporto ai migranti nei contesti urbani”. Lo ha dichiarato la ministra Lamorgese in un’intervista al quotidiano ‘Avvenire’

Evacuazioni umanitarie – tragedie in mare

“Anche per questo, in occasione dell’ultima missione a Tripoli, ho proposto di organizzare quanto prima un incontro a Roma con i rappresentanti delle agenzie dell’Onu e delle autorità libiche”. “Sulla scorta dell’arrivo di decine di barconi carichi di migranti giunti a Lampedusa nell’ultimo fine settimana, non possiamo pensare di affrontare una situazione così complessa, causa di tragedie in mare, senza puntare molti sforzi per favorire la stabilizzazione del quadro politico in Libia .

Il governo di unità nazionale, formato da pochi mesi, va messo in condizione di operare ed estendere il suo controllo su tutti i tratti di costa interessati dalle partenze dei barconi”. www.rainews.it

