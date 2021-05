Mangiare insetti, partita la propaganda su Rai3

In Rai, la Tv di stato sempre orientata a condizionare le menti fragili dei teledipendenti, è già cominciata la campagna per convincere gli italiani a mangiare insetti. Nel video che vi proponiamo è stato arruolato Mario Tozzi, divulgatore “scientifico” che si ritiene cugino degli scimpanzè e si dichiara vegetariano per “ragioni ambientaliste”.

“Normalmente i nostri cugini, cioé gli altri scimpanzè, nella loro dieta hanno piuttosto insetti, ne mangiano parecchi, anche l’orso per la verità. Noi li abbiamo rifiutati per problemi culturale da un certo punto in poi.”

Mangiare insetti

“Forse qui c’è una chiave invece che potrebbe essere utile a parte, io li ho mangiati in diverse occasioni quando ero fuori, a parte il ragno che non ci sono riuscito, ma gli altri li ho mangiati abbastanza quasi tutti. Devo dire che è una questione di abitudine di gusto e anche di idee perché un gambero e una cavalletta si assomigliano abbastanza quando li metti tutti pastellati e fritti. Non c’è tutta questa differenza”

Mangiare insetti: Overton spiegato facile.

A parte il fatto che gli (altri) scimpanzé saranno forse cugini suoi e che i ragni non sono insetti.

