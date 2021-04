Covid, arriva volo dall’India: 23 passeggeri positivi

Quasi uno su 10 positivo al tampone. A bordo dell’aereo proveniente dall’India anche due membri dell’equipaggio sono risultati positivi. Ma solo i test dello Spallanzani diranno se si tratta della temuta variante indiana. L’assessore: “23 positivi”- “Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino il volo dall’India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio. Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle USCAR che sono andate avanti fino a tarda notte.

In 23 sono risultati positivi ai tamponi (percentuale positivi a bordo 9%). Sono risultati positivi anche due componenti dell’equipaggio”. Lo comunica l’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato. Il sequenziamento allo Spallanzani “Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l’isolamento.

Stop volo dall’India, Zingaretti: “serve coordinamento UE”

Volo dall’India, controlli scrupolosi

Scrupoloso il dispositivo sanitario e di assistenza all’aeroporto di Fiumicino per i 214 passeggeri arrivati con il volo dall’India su il Boeing 787 dell’Air India. I viaggiatori, a cui è stata misurata la temperatura corporea dal personale sanitario, sono sbarcati nella sala dedicata del Terminal 5 ieri intorno alle 22. Eseguiti quindi subito dopo i primi tamponi antigenici nelle postazioni sanitarie allestite. Sono stati tutti sanificati i 350 bagagli complessivi. Dopo esser state sottoposte a tampone anti-Covid, le persone in questione dovranno fare a un periodo di isolamento di 10 giorni, terminato il quale potranno lasciare le strutture dopo esser state sottoposte a nuovo tampone che dimostri la negatività al Covid.

Solo qualche giorno fa si era registrato l’intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio sugli arrivi dall’India: “Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”, aveva scritto il ministro sul suo profilo facebook. – www.rainews.it

Condividi