Sondaggio: dopo il caso Grillo M5s a 2 punti dalla Lega

Il MoVimento 5 Stelle con Conte leader: M5s a 2 punti dalla Lega, che si conferma comunque il primo partito, anche se scende al 21,9%, in calo di 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Il MoVimento 5 Stelle perde invece uno 0,2% e si attesta al 20,1. E’ quanto rileva il sondaggio politico di EMG illustrati da Bianca Berlinguer durante Cartabianca, che certifica comunque un 40% di indecisi o di orientati al non voto.

Secondo la rilevazione campionaria delle intenzioni di voto Fratelli d’Italia è stabile al 17,4% mentre molto più indietro è il Partito Democratico al 15,8% e guadagna uno 0,1%. Stabile anche Forza Italia al 6,6%.

Italia Viva invece registra uno dei risultati migliori: è al 4,1%, in crescita di uno 0,1%. Così come Azione di Carlo Calenda che però è al 3,1%. Sinistra Italiana è stabile all’1,6%, Europa Verde la supera (1,7%) crescendo dello 0,1% mentre sono invariate quasi tutte le altre forze politiche. Cambiamo! di Giovanni Toti è all’1,3%, Articolo 1-Mdp è all’1,1% così come noi con l’Italia e Più Europa. adnkronos

