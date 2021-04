Si diffondono anche in altre città le manifestazioni del No paura day. Dopo Cesena e Bologna, per il giorno 24 aprile alle 15,30 – è stato organizzato il primo evento No paura day 1 a Modena, in piazza Grande.

Alla manifestazione parteciperanno

Mariano Amici (medico)

Ornella Mariani (scrittrice saggista)

Giacomo Zucco (imprenditore)

Armando Manocchia (direttore di ImolaOggi)

Michele Gandolfi (investigatore privato)

Roberto Nuzzo (fondatore di “Salviamo i bambini dalla dittatura”)

