La domanda degli scienziati: è Covid o influenza?

E’ Covid o influenza?

Ufficialmente è l’influenza. “Ho un dottorato in virologia e immunologia. Sono uno scienziato di laboratorio clinico e ho testato 1500 campioni “presunti” positivi di Covid 19 raccolti qui nella California del Sud. Quando il mio team di laboratorio e io abbiamo eseguito i test attraverso i postulati di Koch e l’osservazione al SEM (microscopio elettronico a scansione), non abbiamo trovato alcun Covid in nessuno dei 1500 campioni. Quello che abbiamo scoperto è che tutti i 1500 campioni erano principalmente influenza A e alcuni erano influenza B, ma non un singolo caso di Covid e non abbiamo utilizzato il B.S. Test PCR.

Abbiamo quindi inviato il resto dei campioni a Stanford, Cornell e ad alcuni laboratori dell’Università della California e hanno trovato gli stessi risultati che abbiamo trovato noi, NESSUN COVID. Hanno trovato l’influenza A e B. Tutti noi abbiamo quindi parlato con il CDC e chiesto campioni vitali di COVID, che il CDC ha detto di non poter fornire in quanto non avevano campioni.

“Siamo ora giunti alla conclusione definitiva attraverso tutta la nostra ricerca e il lavoro di laboratorio, che il COVID 19 era immaginario e fittizio. L’influenza si chiamava Covid e la maggior parte dei 225.000 morti erano morti a causa di comorbilità come malattie cardiache, cancro, diabete, enfisema ecc. E poi hanno avuto l’influenza che ha indebolito ulteriormente il loro sistema immunitario e sono morti.

Devo ancora trovare un singolo campione valido di Covid 19 con cui lavorare. “Noi delle 7 università che hanno eseguito i test di laboratorio su questi 1500 campioni ora stiamo facendo causa al CDC per frode Covid 19. il CDC deve ancora inviarci un singolo campione valido, isolato e purificato di Covid 19. Se non possono o non vogliono inviarci un campione valido, dico che non c’è Covid 19, è fittizio.

I quattro documenti di ricerca che descrivono gli estratti genomici del virus Covid 19 non sono mai riusciti a isolare e purificare i campioni. Tutti e quattro gli articoli scritti su Covid 19 descrivono solo piccoli frammenti di RNA che erano lunghi solo da 37 a 40 paia di basi, il che NON È UN VIRUS. Un genoma virale è tipicamente compreso tra 30.000 e 40.000 coppie di basi. Con tutto ciò che si suppone Covid sia ovunque, come mai nessuno in nessun laboratorio al mondo ha mai isolato e purificato questo virus nella sua interezza? Questo perché non hanno mai veramente trovato il virus, tutto ciò che hanno trovato sono stati piccoli pezzi di RNA che comunque non sono mai stati identificati come virus.

Solo un altro ceppo di virus dell’influenza

“Quindi quello con cui abbiamo a che fare è solo un altro ceppo influenzale come ogni anno, COVID 19 non esiste ed è fittizio. Credo che la Cina e i globalisti abbiano orchestrato questa bufala COVID (l’influenza mascherata da un nuovo virus) per introdurre la tirannia globale e uno stato di sorveglianza totalitaria della polizia mondiale, e questo complotto includeva una massiccia frode elettorale “

Condividi