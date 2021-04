Letta: ”il Pd è vivo e vivace, dare la cittadinanza a Zaky”

“Il partito esiste, è vivo ed è molto vivace. Questo emerge dal vademecum, un grande stimolo a lavorare insieme”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea del Pd. “Non si vincono le elezioni con ottime e costose squadra di comunicazione, magari americane, ma con 100mila militanti”. Soldi, favori e ‘ndrangheta: inchiesta travolge il Pd

“Il metodo della partecipazione è possibile, questa è stata una prova vincente. Il rapporto centro-base non deve essere di controllo ma di ascolto e protagonismo”. Lo ha detto Enrico Letta illustrando i risultati del vademecum per i Circoli all’Assemblea del Pd. “Non sarò un segretario da slide, ma in questo momento sono molto importanti, c’è tutta la documentazione uscita” dai vademecum per i Circoli.

La cittadinanza a Zaky

“Sono soddisfatto del gesto importante del Parlamento con il voto all’unanimità sulla cittadinanza a Zaki e noi chiediamo al governo di dare seguito a quella decisione del Parlamento”. Costituzionalista Trabucco: cittadinanza a Patrick Zaky inutile e dannosa

“Il voto ai 16enni è molto divisivo, io sono fortemente convinto, ma vuol dire che bisogna fare un grosso lavoro per venire incontro alle criticità segnalate”. Lo ha detto Enrico Letta illustrando i risultati del vademecum per Circoli all’Assemblea del Pd. (adnkronos)

