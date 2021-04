Variante sudafricana, Francia: vaccino AstraZeneca non funziona

PARIGI, 9 APR – Il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca non deve essere utilizzato in Mosella (est della Francia) e nei territori d’Oltremare di Mayotte e della Réunion, poiché troppo poco efficace contro la variante sudafricana, che in queste regioni circola molto. Lo ha fatto sapere l’Alta autorità per la salute in Francia.

In Mosella, ai confini con la Germania, l’organismo raccomanda di “continuare a privilegiare l’accesso ai vaccini” di Pfizer-BioNTech e di Moderna, oltre che a quello di Johnson&Johnson da quando quest’ultimo sarà disponibile. (ANSAmed)

