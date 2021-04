Covid, Visco: “mobilitare capitale dal settore privato”

“Il coordinamento internazionale, la condivisione di piani pandemici e il monitoraggio e la diagnosi collaborativi delle malattie sono passi necessari verso la preparazione e la resilienza sanitaria a lungo termine”. Lo sottolinea il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, intervenendo in occasione del 103° Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

Per Visco, “al servizio della salute come un bene pubblico globale, dovremmo raccogliere risorse con l’aiuto del settore privato“. Il governatore di Bankitalia evidenzia infatti che “la trasformazione economica profonda e strutturale richiede risorse finanziarie significative in un momento in cui i paesi stanno affrontando i vincoli fiscali e l’eccesso di debito.

Pertanto, c’è la necessità di mobilitare tutte le fonti di finanziamento e usarle in modo efficace. Questo include le risorse interne, i finanziamenti allo sviluppo e il capitale del settore privato”, ha detto. – http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/visco-mobilitare-risorse-settore-privato-anche-per-sanita-7a520bd3-d52b-44af-aad9-b9c2a3eca2b5.html

