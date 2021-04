Dragoni: il “Recovery fund” non esiste e magari non esisterà mai

Intervento di Fabio Dragoni a L’aria che Tira su La7. I temi affrontati sono: Recovery Fund per cui abbiamo approvato il PNRR, ma non è detto che verrà ad esistere e, soprattutto, non esisterà in tempi brevi visto il blocco in Germania. Siamo di fronte all’ennesima finta della Commissione;

Se non esisterà il Recovery Fund forse è meglio, perchè è tutto improntato ad un ambientalismo di facciata che non conduce a nulla;

I soldi dati dal governo Conte alle imprese sono stati minimi, e lo stesso quelli arrivati ora. Bisogna cambiare il passo sui ristori visto che i flussi turistici sono stati devastati e non per colpa degli imprenditori.

Buon ascolto

