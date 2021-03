Pennivendoli e scribacchini. Questa sera, su “100 giorni da leoni”, il direttore di Imola Oggi Armando Manocchia.

Puntata incandescente questa sera su 100 Giorni Da Leoni​. Con noi ci sarà Armando Manocchia, direttore di Imola Oggi e presentatore su Canale Italia. Parleremo della gravissima situazione in cui vive l’informazione nel nostro Paese e come arginare questa deriva antidemocratica. Vi aspettiamo alle 20 e 30 per un altro grande speciale su https://100giornidaleoni.it/

