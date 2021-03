Legge elettorale, Letta: doppia preferenza di genere nostra battaglia

ROMA, 25 MAR – La legge sulla doppia preferenza di genere è “un’altra nostra battaglia per evitare la politica solo al maschile”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, ritwittando il vicepresidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Francesco Russo (Pd), che chiede di firmare una petizione: “Nel consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – spiega Russo – ci sono solo 6 donne su 49 eletti.

Con questo appello ci aiutate a far approvare la legge sulla doppia preferenza di genere che si vota giovedì e che non ha ancora una maggioranza in aula”. (ANSA).

Le altre priorità del Pd

Ius soli

Legge sull’omofobia

Erasmus obbligatorio per i ragazzi

Quote rosa

Ciitadinanza italiana a Zaki

Protezione dei diritti LGBT in Polonia

Condividi