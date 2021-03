Torino, albanesi in auto armati di pistole: arrestati

Viaggiavano in auto armati di pistole. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Torino i carabinieri hanno arrestato due persone per porto illegale di armi e ricettazione. A San Secondo di Pinerolo, nell’hinterland torinese, i carabinieri della compagnia di Pinerolo hanno bloccato i due uomini, albanesi di 26 e 22 anni residenti in provincia di Cuneo, mentre viaggiavano a bordo della loro auto.

L’atteggiamento preoccupato durante il controllo ha insospettito i militari dell’Arma che hanno perquisito la macchina trovando due pistole, una Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa e una Smith&Wesson risultata rubata nel 2017 in provincia di Novara. Le armi verranno inviate ora al Ris di Parma. (adnkronos)

