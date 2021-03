Roma, “Interrogazione per fermare compagnopoli grillina in Campidoglio”

Roma, Figliomeni (Fd’I): Interrogazione per fermare compagnopoli grillina in Campidoglio. “Con la consulenza affidata dall’assessore all’Urbanistica Montuori a Silvia Di Manno, compagna dell’assessore Lemmetti, riteniamo che i grillini abbiano superato il limite della decenza, anche perché non ci risultano competenze in materia urbanistica da parte della libraia toscana.

Con l’interrogazione e l’accesso agli atti che abbiamo già presentato, vorremmo conoscere, oltre la documentazione che come al solito in spregio alla trasparenza, non risulta dal sito istituzionale, come mai il buon Montuori abbia scelto la fidanzata del suo collega Lemmetti che abita a circa 400 km di distanza da Roma, salvo che invece l’occasione per potenziare i rapporti tra i due esponenti della giunta grillina non sia stata la “Cabina di Regia” sulla situazione del Centro Carni.

Dal filmato di due anni fa, che ritrae Lemmetti e la Di Manno che “tubano” come due piccioncini, si può vedere come, nel commentare le parole scritte in un libro, l’assessore al bilancio già parlava di indigeni, invasori e poltrone a Roma, evidentemente presagendo quello che sarebbe successo due anni dopo a questa bella coppia ritratta anche alla festa del Cinema di Roma.

In tempo di emergenza sanitaria ed economica con i lavoratori allo stremo, specie quelli delle municipalizzate romane, fa impressione questo continuo “consulentificio” a cinque stelle, specie da parte dell’assessore al bilancio ed al coordinamento strategico delle società partecipate, purtroppo sempre più in situazione fallimentare come dimostra la terribile situazione che ad esempio si sta vivendo in Ama, Roma Metropolitane e Farmacap.

La compagnopli M5s

Dopo gli innumerevoli incarichi soprattutto ai toscani Lanzalone, Nogarin, Aurigi, Martini e Serini, tanto per citarne alcuni, Raggi si dimetta o almeno revochi l’incarico a questi personaggini della sua giunta, Roma non può essere sfregiata in questo modo”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

ECCO IL VIDEO CON LEMMETTI E LA DI MANNO!

Condividi