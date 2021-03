Lazio, arriva il certificato per i vaccinati

ROMA, 17 MAR – Lazio, dal 20 Marzo arriva certificato per i vaccinati. In arrivo nel Lazio il certificato vaccinale per chi ha completato l’immunizzazione anti-Covid. Da sabato chi avrà effettuato anche il richiamo potrà ottenere l’attestato attraverso il proprio fascicolo sanitario elettronico.

Il documento sarà dotato di sigillo digitale della Regione Lazio e saranno riportati i dati anagrafici, la data di prima e seconda somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice Aic e il lotto di produzione. L’attestato sarà dotato di un Qr code per verificarne l’autenticità attraverso l’app Salutelazio. (ANSA).

