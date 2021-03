I 10 Strumenti Migliori Per Creare Fantastici Video Musicali

L’industria musicale non potrebbe prosperare senza strumenti per creare video musicali. Questi software permettono a musicisti e musiciste di produrre video all’avanguardia e di qualità. Per venire incontro alle esigenze di quante più persone possibili, il mercato mette a disposizione sia programmi gratuiti che a pagamento.

I creatori di video musicali sono capaci di eseguire operazioni complesse che richiederebbero mesi, forse anni, se non fosse possibile di godere delle funzionalità offerte. Dall’effetto PIP all’aggiunta di immagini ed effetti, questi software consentono di produrre e gestire agevolmente video musicali di ogni tipo.

In più, questa categoria di software dimostra una volta per tutte che non serve essere ricchi per produrre musica. Come vedrete, esistono soluzioni adatte a ogni portafoglio. Quello che è certo, è che non si può fare a meno di un buon creatore di video musicali installato sul proprio computer o telefono.

I 10 Programmi Migliori Per Creare Video Musicali

Continuate a leggere per consultare il nostro elenco di creatori di video musicali. Troverete programmi per computer, servizi online gratuiti e applicazioni per dispositivi mobili, tutti perfetti per realizzare meravigliosi video musicali.

Filmora– Il Creatore di Video Musicali che Rileva il Ritmo

Filmora è uno dei programmi più avanzati per la creazione di video musicali. Questo strumento gratuito è alla portata di chiunque, a prescindere dalle competenze pregresse. Il supporto esteso e l’interfaccia intuitiva, rendono Filmora un software da non farsi scappare!

In più, il programma consente di eseguire le operazioni mediante trascinamento. Di conseguenza, qualsiasi attività impiega solo una manciata di secondi. Questa funzionalità consente di trarre il massimo dal proprio lavoro di creazione.

In qualità di fenomenale creatore di video musicali, Filmora è capace di rilevare i beat audio, analizzare il ritmo musicale e aggiungere Indicatori di modifica automaticamente. Insomma, creare video musicali è semplice e divertente, con Filmora.

Alcune delle Eccezionali Caratteristiche Principali di Filmora

Il programma include l’opzione Split-Screen, che permette di riprodurre video e audio in finestre diverse, contemporaneamente.

Comprende un equalizzatore audio che consente di assicurarsi che l’audio sia sempre regolato alla perfezione.

I controlli integrati per audio e video permettono di gestire i propri contenuti a tutto tondo.

L’interfaccia intuitiva garantisce un’operatività pratica e immediata. La natura grafica del programma lo rende fido compagno di produttori musicali di ogni livello.

Il programma permette di sovrapporre più clip musicali, permettendo all’utente di selezionare il risultato desiderato in base alle parti selezionate.

L’intuitività dei controlli e dell’interfaccia fa sì che Filmora sia particolarmente indicato per utenti senza competenze tecniche.

Come Creare Video Musicali con Filmora

La procedura di creazione è estremamente rapida e semplice, resa ancora più immediata dall’interfaccia intuitiva di Filmora.

Primo Passaggio: cliccate sull’opzione “Importa File Multimediali” dalla pagina iniziale per dare il via alle danze.

Secondo Passaggio: trascinate il video importato sulla timeline. Per dividere il video, cliccateci su col tasto destro e selezionate “Dividi”.

Terzo Passaggio: per separare l’audio dal video, cliccate con il tasto destro sul video dalla timeline e selezionate “Scollega Audio”.

Quarto Passaggio: esistono 2 modi per aggiungere musica alle clip video. Il primo consiste nel cliccare su “Musica” e scegliere uno dei campioni inclusi nella libreria. Il secondo consiste nell’importazione dei propri file musicali.

Quinto Passaggio: cliccate due volte sulla traccia audio posta sulla timeline per aprire le impostazioni. Potrete modificare volume, velocità e altri parametri.

Sesto Passaggio: al termine della fase di editing, procedete con l’esportazione del vostro video musicale. Filmora supporta più di 50 formati di output!

Qui in basso potete osservare un tutorial video che spiega nei dettagli come creare video musicali fenomenali con Filmora. Che aspettate? Scaricate subito Filmora e seguite la procedura per creare i vostri video!

VirtualDJ– Il Creatore di Video Musicali con Maggior Compatibilità

L’interfaccia ricca ma molto chiara è il punto di forza di questo programma. La presenza di numerose opzioni permette agli utenti di divertirsi a dar sfogo alla propria fantasia. VirtualDJ è compatibile con Windows, Mac, Android, iPhone e iPad.

Ottenere risultati audio di massima qualità è semplicissimo, con questo software.

Caratteristiche Principali

VirtualDJ comprende un set di opzioni complete, atte a semplificare la produzione di musica.

L’ampia raccolta di contenuti permette di utilizzare e integrare tracce diverse nei propri progetti.

Non siete amanti del formato WAV? VirtualDJ permette di utilizzare un comodo codificatore MP3.

Mixxx– Il Miglior Creatore di Video Musicali Intensi

Mixxx vanta funzionalità efficaci e avanzate. I 4 deck presenti nell’interfaccia principale supportano il trascinamento, permettendo di operare in modo molto semplice. I controlli per chiave e tono consentono di cambiare facilmente il ritmo delle canzoni. I beat possono essere impostati in loop con sincronizzazione dell’audio master. In più, Mixxx supporta l’utilizzo di scorciatoie per contrassegnare punti specifici sulle tracce.

Caratteristiche Principali

Il programma include un mixer audio completo che semplifica la produzione di tracce mozzafiato.

I file di output possono essere ascoltati in anteprima, prima della finalizzazione.

Integra tantissimi stili e generi per consentire una produzione musicale di qualità.

Comprende un creatore di ritmo e altre funzioni avanzate che meritano di essere provate.

Tracktion T7– Il Creatore di Video Musicali Più Semplice da Usare

Tracktion T7 è molto popolare tra gli utenti in erba per via della facilità di uso e navigazione. La produzione musicale viene eseguita in fasi progressive. I MIDI integrati nel programma permettono agli utenti di risparmiarsi la fatica di cercare tracce online.

Caratteristiche Principali

Il programma è sviluppato in modo tale da risultare compatibile con tantissimi computer.

Il flusso di lavoro del programma può essere modificato per adeguarsi alle necessità di ciascun utente.

Supporta tantissimi plugin (come VST) e unità audio che semplificano la produzione musicale.

Amplitube Custom Shop– La Migliore Applicazione (e Plugin) per Creare Video Musicali

Amplitube Custom Shop include un’applicazione autonoma e diversi plugin utili (AXX, VST e AU), connotandosi come una soluzione ottimale per realizzare prodotti di qualità. Il lettore dell’app integra ventiquattro tuner, tre microfoni, nove modelli, inclusi dieci effetti stompbox e cinque amplificatori con cabinet abbinati.

Caratteristiche Principali

La presenza di ben 9 stompbox integrate nello shop rende completa l’offerta di Amplitube.

Amplitube Custom Shop comprende anche accesso a tantissimi strumenti e amplificatori per chitarra come Mesa Boogie e Orange.

Amplitube è lo shop definitivo per soddisfare tutte le esigenze di editing musicale. Senza dubbio una delle soluzioni migliori sul mercato.

Clip Champ– Il Miglior Creatore di Video Musicali Online

L’aspetto migliore di questo eccezionale servizio di creazione online è dato dall’assenza di svantaggi. L’interfaccia di Clip Champ è chiarissima e permette a chiunque di fare uso delle funzioni offerte. Il supporto per il trascinamento, poi, rende il tutto ancora più immediato.

Caratteristiche Principali

I video possono essere sviluppati con diversi rapporti di aspetto, tra cui 1:1, 9:16 e 4:3.

Clip Champ è un editor tutto-in-uno, che comprende anche funzionalità mancanti in altri servizi gratuiti.

La qualità e la scorrevolezza dei contenuti audio e video sono di alto livello.

Online Video Cutter– Il Più Completo Creatore di Video Musicali Online

Online Video Cutter è un servizio online semplice da navigare e utilizzare. Non lasciatevi ingannare dal nome del sito, perché Online Video Cutter permette di fare ben più che tagliare i video. I file di output possono anche essere ruotati, per soddisfare ogni esigenza.

Caratteristiche Principali

La dimensione massima per i file importati è di 500MB, con supporto per tutti i formati.

Non richiede la registrazione per utilizzare le funzioni.

Include tanti strumenti utili, come la taglierina, l’equalizzatore e l’integrazione per unità AXX.

WeVideo– Un Fantastico Creatore di Video Musicali Online

WeVideo vanta integrazione con i servizi Cloud (Google Drive, Dropbox, ecc.) e le piattaforme social più popolari del momento. Una volta caricati i propri video sul sito, è possibile aggiungere testo (semplice e statico), marcatori e tantissime risorse di stock messe a libera disposizione.

Caratteristiche Principali

WeVideo supporta il rendering di video in risoluzione UHD e 4K.

Bisogna creare un account per poter accedere a tutte le funzioni.

È possibile aggiungere sfondi, musica e clip scegliendo tra quelli presenti nella raccolta del sito.

VivaVideo– Il Miglior Creatore di Video Musicali per Android

VivaVideo è senza dubbio una delle applicazioni Android migliori per creare video musicali, ovunque e dovunque. Basta caricare video e immagini, e il resto viene eseguito dall’algoritmo intelligente integrato nell’app. I risultati sono super professionali.

Caratteristiche Principali

Include diverse modalità di acquisizione, tra cui selfie, effetti speciali, divertente e collage.

La raccolta integrata offre tantissimi elementi grafici utilizzabili nei propri video.

L’opzione per la condivisione diretta sui social media incrementa enormemente l’efficacia dell’app.

VideoShow– Il Miglior Creatore di Video Musicali per Dispositivi Mobili

Anche VideoShow permette di creare video musicali di qualità con il minimo sforzo. L’applicazione è disponibile in due versioni: gratuita e professionale. Consigliamo di acquistare la versione pro, poiché include tutte le funzionalità necessarie a creare video professionali.

Permette di personalizzate il prologo e l’epilogo di ogni video.

Permette di aggiungere foto, immagini, musica, adesivi ed effetti sonori con facilità.

I video possono essere accorciati e ritagliati in modo estremamente intuitivo.

TIDAL Music– Il Miglior Creatore di Video Musicali per iPhone

TIDAL Music è tra le applicazioni per iPhone migliori sul mercato. La funzionalità di rendering opera alla perfezione e permette a chiunque di creare con facilità. L’app vanta un’interfaccia intuitiva, che agevola la familiarizzazione con gli strumenti a disposizione.

Caratteristiche Principali

L’integrazione di audio HiFi a clip già esistenti permette di aggiungere un tocco professionale a qualsiasi video.

Sono incluse migliaia di tracce gratuite, tutte applicabili alle immagini caricate per creare video musicali di qualità.

Le funzioni in-app per l’elevazione del sonoro rendono TIDAL Music uno strumento che non può mancare su un iPhone che si rispetti.

Qual è il Miglior Creatore di Musica per Videogiochi?

Filmora è sicuramente il programma più efficace e avanzato per creare musica per videogiochi. Uno strumento sofisticato ma semplice da usare.

Qual è il Miglior Creatore di Presentazioni con Musica?

Quasi di certo VivaVideo, un servizio che semplifica immensamente la produzione di slideshow. Bastano pochi click per ottenere risultati mozzafiato.

Qual è il Miglior Creatore di Video Animati con Musica?

ClipChamp permette di creare video animati in modo semplice e intuitivo. Le funzionalità offerte garantiscono il raggiungimento di risultati fantastici.

Qual è il Miglior Creatore di Video YouTube con Musica?

Ancora una volta, Wondershare Filmora merita lo scettro, in quanto offre tutte le funzioni necessarie a produrre contenuti di qualità e a donare professionalità ai video realizzati. In seguito alla creazione e al montaggio, Filmora permette di caricare i video direttamente su YouTube.

Per utenti di dispositivi mobili, invece, la nostra scelta ricade su TIDAL Music, che consente ad artisti di YouTube di ottenere il massimo con i propri video. L’applicazione è piuttosto sofisticata e, naturalmente, supporta la pubblicazione diretta su YouTube.

4 Punti Fondamentali nella Creazione di Video Musicali

A seguire, un elenco degli aspetti da tenere bene a mente nell’ambito della creazione di video musicali.

Esistono tre tipologie di soluzioni per creare video musicali: servizi online, applicazioni mobili e programmi per computer.

È cruciale optare per strumenti che consentano di eseguire ogni operazione con semplicità. Come Filmora.

Le applicazioni mobili sono efficaci quanto alcuni programmi per computer. A volte anche di più.

L’affidabilità e l’efficacia di un programma dipendono dal modo in cui può essere utilizzato. Più il programma è intuitivo, più l’utente vorrà utilizzarlo.

Conclusioni

In ultima analisi, Filmora merita il titolo di miglior programma per la creazione di video musicali. Questo perché consente a qualsiasi utente, a prescindere dal livello di capacità, di creare contenuti di qualità, ottenendo risultati conformi alle aspettative.

Il programma include un’ampia libreria di effetti e suoni, aggiornati di continuo. Ciò consente di integrare nei propri progetti risorse rilevanti e al passo coi tempi. Insomma, se desiderate creare progetti musicali professionali e avanzati, Filmora è il programma per voi.

