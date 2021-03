‘Invest Your Talent in Italy’, corsi Alta Formazione aperti ai talenti tunisini

Invest Your Talent in Italy è un programma promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Uni-Italia, con il supporto di Unioncamere (Camere di Commercio d’Italia) e Confindustria.

Invest Your Talent in Italy propone una formazione completa, affiancando allo studio accademico, presso prestigiose università italiane, un periodo di specializzazione professionale “sul campo”(on-the-job training), attraverso lo svolgimento di un tirocinio presso un’azienda italiana. Opportunità di borse di studio per gli studenti più meritevoli, riduzioni/esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie, servizi di assistenza e tutoring per gli studenti arricchiscono l’offerta del Programma.

I corsi IYT – oltre 130 corsi di laurea magistrale e master offerti in lingua inglese

Le aree di formazione: Ingegneria / Alte Tecnologie – Design / Architettura – Economia / Management

Università partecipanti: – Università degli Studi di Brescia – Università degli Studi di Padova – Università degli Studi di Modena e Reggio – Università della Calabria – Università degli Studi di Firenze.

Requisiti di accesso: in generale, è richiesto il bachelor’s degree (di tre o quattro anni) e un’ottima conoscenza della lingua inglese; ogni corso di laurea prevede, inoltre, specifici requisiti per l’ammissione.

