“Ha fatto il segno della Croce”, arabi e atei contro Amadeus

Amadeus ha fatto il Segno della Croce poco prima di scendere la scalina del teatro Ariston, scatenando l’indignazione di atei e islamici

di Novella Toloni – La prima serata del festival di Sanremo è finita da poche ore e la polemica è già scoppiata. A scatenare l’ira contro la kermesse è stato il gesto compiuto da Amadeus poco prima di scendere la scalina del teatro Ariston. Il segno della croce, fatto in favore di telecamere, che ha fatto indignare atei e islamici.

Il primo a tuonare contro il gesto di Amadeus è stato il segretario nazionale dell’Uaar, l’Unione atei agnostici razionalisti. Roberto Grendene all’Adnkronos non si è risparmiato: “ Il gesto di Amadeus si incastra perfettamente in una tv pubblica orientata a promuovere il cattolicesimo e spendendo soldi pubblici per farlo. Diverso è se fosse stato un gesto un po’ scaramantico, come i giocatori di calcio quando entrano in campo “. Nessuna scusante per il direttore artistico e conduttore di Sanremo: “ Era un po’ tutto concordato. Amadeus, che è un professionista, non il primo che capita, e la regia del Festival di Sanremo, hanno voluto inserire quel gesto, e in questo senso a me sembra davvero poco opportuno “.

Segno della Croce, anche gli arabi contrari

Meno duro, ma comunque critico, Foad Aodi, presidente Co-Mai, Comunità del mondo Arabo in Italia che, sempre all’Adnkronos, ha parlato di un gesto poco spontaneo da parte di chi, come Amadeus, conosce bene il mondo della televisione:

“ Non mi sento di dire che Amadeus ha sbagliato, rispettiamo ogni gesto individuale che viene dal profondo del proprio credo, però, a meno che non si sia trattato di un gesto spontaneo, lavorando in una televisione pubblica e sapendo che si parla anche a una platea di laici, atei, ebrei, musulmani, forse avrebbe dovuto tenerne conto “.

È stata soprattutto l’idea che il segno della croce, fatto da Amedeus poco prima di scendere le scale dell’Ariston, sia stato un atto di strumentalizzazione a far crescere la polemica.

Povia difende Amadeus

Una polemica sulla quale è voluto intervenire anche il cantautore Giuseppe Povia, che ha voluto spezzare una lancia in favore di Amadeus. Il suo? Un gesto di cultura, ha spiegato il cantante: “ L’identità occidentale nasce da tre città, Roma, Atene, Gerusalemme. Pensiero giuridico romano, pensiero filosofico greco e Cristianesimo. Il segno della croce, credenti o non credenti, è cultura che non si può rinnegare. Perché le polemiche non si scatenano anche quando i giocatori di calcio lo fanno a inizio partita? “.

Povia, nel commentare la vicenda, ha ironizzato sul potere del web e delle influenze: “ Siamo invasi da Utenti e Utonti, bisogna solo scegliere da che parte pensare. Non guardo Sanremo perché quando non partecipo ci soffro ma se si parla di questo.. forse un Povia che canta cose normali e quindi controcorrente, ci dovrebbe stare “.

L’imam di Firenze: “Ognuno ha il suo credo”

Chi invece invita tutti ad abbassare i toni è l’imam di Firenze Izzedin Elzir. Il paragone con i calciatori è imprescindibile:

“ E come un calciatore che entra nel campo di calcio e si fa il segno della croce. Se uno crede…il credo è un valore aggiunto. Capisco che nella realtà italiana ed europea ci sia troppa paura, per motivi storici comprensibili, delle fedi religiose e dei loro simboli, ma non credo dobbiamo soffermarci su questo, dobbiamo riconciliarci col passato. Ognuno ha la sua fede, il suo credo, il suo pensiero, e anche se non condividiamo dobbiamo considerare la differenza una risorsa, una ricchezza “. Per l’imam, Amadeus ha comunque “ sfruttato ” il servizio pubblico per dire cosa pensa, ma “ ciò rientra nella libertà di ogni persona. Dunque, non è affatto da condannare “.

