Proteste su nave quarantena, migranti tentano la fuga

Sulla nave quarantena “Allegra” un gruppo di migranti tenta la fuga. Proteste e tentativi di fuga dalla nave quarantena “Allegra” a Porto Empedocle dove un nutrito gruppo di migranti, ha provato a scappare dal battello ormeggiato sulla banchina Todaro.

Uno dei migranti, sporgendosi pericolosamente da un pontile della nave, ha gridato di non voler restare in Italia ma di essere intenzionato a recarsi in altri stati esteri come la Germania o la Francia.

Dagli altoparlanti, il personale della nave invitava l’equipaggio a mantenersi a distanza dai migranti, essendo molti di loro positivi al Coronavirus e il tutto, mentre altri tentavano invano di calarsi dalla nave con grossi funi. Qualcuno è anche riuscito a mettere piede sulla banchina ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. https://www.agrigentonotizie.it

‼️Rivolta a bordo della nave quarantena #Allegra ormeggiata a #PortoEmpedocle: un gruppo di #migranti ha provato a scappare.

Tra i rivoltosi, anche immigrati positivi al #COVID19 pic.twitter.com/szsDUht25k — Francesca Totolo (@francescatotolo) February 23, 2021

