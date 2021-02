Roma: ufficio sindaco Raggi chiuso per i cittadini ma non per le nomine

Ufficio del Sindaco Raggi: Figliomeni (FD’I) ufficio chiuso per i cittadini ma non per le nomine di fine legislatura.

Stiamo ricevendo diverse segnalazioni dai cittadini increduli del fatto che, chiamando il numero degli uffici della Sindaca 0667103898 e 0667103899, si sono sentiti rispondere il seguente messaggio registrato ‘ufficio del sindaco, attualmente gli uffici sono chiusi. Per emergenze chiamare il 060606’. Circostanza che abbiamo anche verificato personalmente.

Nell’ufficio del sindaco Raggi nessuno risponde al telefono

Nonostante l’endorsement del comico Beppe Grillo e la consistente e voluminosa infornata di nomine di consulenti provenienti, soprattutto dalla Toscana, spiace constatare che non si riesce a trovare qualcuno in grado di rispondere al telefono. Ma soprattutto spiace constatare come, nonostante il mantra grillino che ogni giorno ci ripete che il Comune è diventata una casa di vetro. I cittadini devono subire l’affronto di vedersi sbattuto il telefono in faccia nonostante le tasse comunali più alte d’Italia e lo stato di totale abbandono della città.

Che il sindaco Raggi abbia già fatto le valigie come suggeriamo con le nostre Pasquinate? Roma sempre più necessita di una guida sicura e competente per farla risorgere dallo stato di incuria in cui versa”. Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Roma ha bisogno ancora di te! Chi sta con Virginia, sta con il Movimento”. Lo ha scritto su Twitter Beppe Grillo, dando quindi il proprio sostegno alla seconda candidatura del sindaco Raggi. Il fondatore del M5s ha quindi postato una foto di lui insieme al primo cittadino della Capitale e la scritta: “Aridaje!”. Le prossime elezioni amministrative a Roma si svolgeranno a giugno.

