Cacciari: “Draghi pensi al peso della crisi e poi a Quirinale”

“Draghi deve giocarsi la partita dell’emergenza da qui fino all’elezione a presidente della Repubblica”. Massimo Cacciari ‘detta l’agenda’ del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Spero riesca a fare una manovra per distribuire il peso della crisi tra tutti quanti, la pandemia ha aumentato le disuguaglianze. Mi auguro che nemmeno parlino di riforme. Con una maggioranza di questo genere le riforme possono essere solo inenarrabili pasticci. Le riforme vanno fatte da maggioranze compatte, con strategia. Mi auguro che non vengano nemmeno affrontate le questioni relative alle riforme di sistema”, ripete più volte a Otto e Mezzo.

“E’ fondamentale, e di questo non ho sentito Draghi parlarne, una politica fiscale di bilancio che riequilibri gli enormi sacrifici che alcuni di noi stanno facendo mentre altri non li stanno facendo ed altri ancora stanno guadagnando in questa crisi”, dice ancora. (adnkronos)

