Messa in piega in classe per la professoressa, sindaca M5s

La prof sindaco si fa piastrare i capelli durante la lezione, un alunno la riprende e il video diventa virale.

Una giovane piastra i capelli alla docente, seduta in cattedra, durante una lezione. C’è un video che rimbalza – ed è ormai diventato virale – su Whatsapp. Immagini che, goliardicamente, sono state realizzate, di nascosto, da qualche studente con lo smartphone. E così mentre la prof continua a spiegare la lezione, una allieva “parrucchiera” le piastra i capelli. La professoressa in questione è Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle del Movimento Cinque Stelle. E nella città marinara, nelle ultime ore, non si parla d’altro che proprio di quel video amatoriale.

https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/porto-empedocle-sindaco-prof-capelli-classe-ida-carmina.html

Vi presentiamo #IdaCarmina, sindaca del #M5S e docente che durante le lezioni si fa piastrare i capelli dalle alunne. Chissà se durante i consigli comunali sotto lo scranno si faccia fare il pedicure. Io la propongo per il #totoministri 😃 https://t.co/6omo378ohH pic.twitter.com/rnAazVtt5A — Giorgio La Porta (@Giorgiolaporta) February 12, 2021

Condividi