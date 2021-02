Governo, Fico ha fallito e Mattarella convoca Draghi

Come previsto Fico ha fallito.

Visto che Mattarella non vuole elezioni per tutta una serie di scuse che, a suo dire, metterebbero a repentaglio la tenuta democratica di quella che un tempo era una Repubblica parlamentare – e, invece di affidare alla CASELLATI l’incarico per formare un Governo di centro destra già pronto, che ha la maggioranza nel Paese – ha chiamato a rapporto qualcuno che un suo predecessore ebbe a definire “vile affarista”, per imbastire il nuovo governo, l’ennesimo non votato dagli italiani.

E niente. Dopo aver fatto di tutto per impoverire e terrorizzare la popolazione, ora stanno facendo di tutto per esasperare e per esacerbare gli animi della gente, che da troppo tempo non mette più insieme il pranzo con la cena.

Noi intanto, ci prepariamo per una grande manifestazione di protesta a Montecitorio.

Armando Manocchia

