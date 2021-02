Vaccino Covid Lazio: prenotazioni online. Ma il sito non funziona

Falsa partenza nel Lazio per la prenotazione del vaccino covid riservato agli over 80. L’apertura delle prenotazioni era fissata a partire dalla mezzanotte attraverso il portale lanciato nei giorni scorsi ma il sito si è bloccato. Dall’assessorato alla sanità della Regione Lazio hanno quindi comunicato che “per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it a partire dalle ore 12 di questa mattina”.

Vaccino Covid Lazio over 80 – “Le prenotazioni in modalità online sul sito SaluteLazio.it per gli over 80 sono partite con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record. Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre. L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose”, ha sottolineato dopo le 12 l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (adnkronos)

