Sabato 23 gennaio i manifestanti si sono radunati a Copenaghen per protestare contro le restrizioni anti-Covid. La manifestazione è stata organizzata sui social media da “Men In Black”. Il video mostra i manifestanti con torce accese camminare per la capitale danese scandendo gli slogan anti-governativi. La manifestazione si è conclusa con scontri tra i manifestanti e gli agenti di polizia.

