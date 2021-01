Iraq, attacco kamikaze: 35 morti. Bergoglio: “lavorare per la pace'”

CITTA DEL VATICANO, 21 GEN – Il Papa è “profondamente rattristato” per l’attentato a Baghdad di questa mattina. “Nel deplorare questo insensato atto di brutalità, prega per le vittime decedute e i loro familiari, per i feriti e per il personale impegnato nei soccorsi.

Confidando che tutti continueranno a lavorare per superare la violenza con fraternità, solidarietà e pace, Papa Francesco invoca sulla nazione e sul suo popolo la benedizione dell’Altissimo”.

E’ quanto si legge in un telegramma a firma del card. Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, indirizzato al presidente dell’Iraq Barham Salih. Il Papa ha in agenda un viaggio in Iraq dal 5 all’8 marzo. (ANSA).

Il bilancio del duplice attacco suicida a Baghdad è salito a 35 morti e oltre 80 feriti. Lo riferisce la polizia irachena citata dai media iracheni e panarabi.

Si tratta del più sanguinoso attacco compiuto a Baghdad dal giugno del 2019.

Nella stessa piazza Tayyaran, luogo dell’attentato odierno, era stato compiuto nel 2018 un altro attacco suicida costato allora la vita a 31 persone. (ANSA).

Condividi