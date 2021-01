Usa, Yellen: combatteremo pratiche commerciali illegali della Cina

“Dobbiamo affrontare le pratiche commerciali sleali, ingiuste e illegali della Cina, inclusi i sussidi illegali alle aziende e il furto di proprietà intellettuale”. Lo ha detto Janet Yellen, nuova segretaria al Tesoro Usa scelta dal presidente eletto Joe Biden.

Durante l’audizione di conferma davanti alla commissione finanze del Senato, Yellen ha definito la Cina “il nostro più importante concorrente strategico”. Ha poi spiegato che l’amministrazione Biden rafforzerà i legami con i paesi alleati per contrastare la Cina, ma non ha specificato quali azioni intende intraprendere e se manterrà in vigore i dazi di Donald Trump sulle merci cinesi. (askanews)

Condividi