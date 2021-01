Taverna: “non permetteremo che Italia venga gestita da gente senza scrupoli”

“Non c’è niente da fare, nel nostro Paese le persone capaci invece di generare riconoscimento e gratitudine con il suscitare invidia. Dovremmo essere tutti orgogliosi del Presidente Conte e pretendere che continui a governare l’Italia, perché finora lo ha fatto egregiamente. Ma evidentemente a tanti, troppi, non è il bene di questo Paese che sta a cuore, bensì i loro interessi personali”.

Così la vicepresidente del Senato, Paola Taverna.”In questo momento, in cui siamo ancora nel pieno di una pandemia e stanno per essere messi a terra più di 200 miliardi, non permetteremo che l’Italia venga gestita da gente senza scrupoli. Adesso i cittadini sono dentro le Istituzioni e le difenderanno ad oltranza. Forza Presidente Giuseppe Conte, noi siamo con lei, l’Italia è con lei!”, conclude. (affaritaliani)

