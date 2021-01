Renzi: “se Pd dice no a Italia Viva consegnerà il Paese a Salvini”

“Da mesi chiediamo un salto di qualità nell’azione del governo. Serve un sogno per l’Italia, non l’incubo del litigio quotidiano. Serve un progetto, una visione, una strategia. La chiediamo da mesi: se finalmente gli altri ci sono, ci trovano preparati. Basta polemiche, parliamo di sanità, di giovani, di futuro. Torniamo alla politica”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando le ragioni della rottura con il governo Conte.

“Noi non abbiamo rotto: abbiamo chiesto risposte su scuole, vaccini, infrastrutture, lavoro. Non le abbiamo avute. Abbiamo parlato in Parlamento, organizzato tavoli di maggioranza, fatto interventi ovunque. Tutte le volte che aprivo bocca mi dicevano: ‘Ecco l’uomo dei penultimatum’, chiede e non ottiene, parla solo per cercare visibilità personale. Alla fine — con molto dolore—le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto, tre persone straordinarie che fanno politica per servizio e non per interesse, si sono dimesse”.. Non hanno rotto con Conte: hanno riaffermato la bellezza e la dignità della politica”.

Quanto al fatto che il Pd considera chiusa l’esperienza con Iv, Renzi sottolinea: “Se qualcuno nel Pd preferisce Mastella alla Bellanova o Di Battista a Rosato ce lo farà sapere. Noi vogliamo che si formi un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti. Il Pd sa che senza Italia viva non ci sono i numeri. Forse non sarà più amore, ma almeno è matematica. Se Zingaretti insiste a dire no a Italia viva, finisce col dare il Paese a Salvini. È questo ciò che vuole? Conosco le donne e gli uomini del Pd. Dai gruppi parlamentari alle cucine delle case del popolo nessuno vuole regalare il Quirinale ai sovranisti”. (ADNKRONOS)

