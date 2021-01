Scippo del governo, arrivano i tagli sulle pensioni

Tagli alle pensioni in questo 2021. Secondo i calcoli della Uil, riduzione degli assegni pensionistici tra i 100 e i 170 euro per il rateo mensile. Chi verrà toccato? Tutti gli italiani che godranno di una pensione calcolata integralmente con il sistema contributivo. Tagli degli assegni meno evidenti per chi va in pensione con il sistema misto (chi ha meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995).

Pensioni blocco rivalutazione assegni. Pensioni news

Non solo tagli. In tema di pensioni c’è stata una nuova proroga al blocco delle rivalutazioni. La decisione del Governo azzera per alcune categorie di pensionati gli adeguamenti dell’assegno previsti dalla legge e lo limita fortemente per altre categoria. “Con le ultime norme varate dal Governo e recepite dalla Circolare INPS n. 148 del 18/12/2020 si è consumato un nuovo scippo a danno dei pensionati, che dal 2011 subiscono il blocco delle rivalutazioni già ritenuto illegale dalla Corte Costituzionale – spiega il Codacons – La proroga degli adeguamenti proseguirà per tutto il 2021 e il 2022, e produrrà una perdita di 960 euro annui per ogni pensionato che percepisce un assegno mensile da 1.568 euro, ammanco che sale a 1.490 euro l’anno per le pensioni da 1.960 euro lordi al mese e raggiunge il record di 7.190 euro annui per i pensionati che percepiscono un assegno di 4.560 euro mensili”. affaritaliani.it

