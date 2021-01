Russia, -50° in Siberia: mai così freddo da 100 anni

Temperature al di sotto dei 50 gradi sotto zero non sono le condizioni atmosferiche ideali per mandare i ragazzi a scuola. Le autorità locali della città russa di Yakutsk, situata sul fiume Lena nella Siberia orientale e considerata la più fredda del mondo, hanno così deciso di chiudere le classi e proseguire con l’insegnamento a distanza.

Già a dicembre i meteorologi hanno misurato nuovi record di gelo nella Siberia meridionale e occidentale, con meno 49 gradi a Tomsk e meno 41 gradi a Novosibirsk. Secondo quanto riferito, le temperature rilevate a Yakutsk hanno superato i record precedenti di 5 gradi, un freddo mai registrato negli ultimi 100 anni. (adnkronos)

