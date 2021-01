IOAPRO, Meluzzi: ”piena solidarietà agli amici ristoratori”

Il prof. Meluzzi esprime solidarietà per l’iniziativa #IOAPRO, intrapresa contro le irrazionali restrizioni del governo per combattere il Covid.

“Amici ristoratori e gestori di bar e di esercizi pubblici, per quello che può valere, volevo esprimere la mia piena solidarietà a coloro che aderiscono all’iniziativa di #ioapro. Credo che questo settore, massacrato da una normativa spesso assolutamente irrazionale e irragionevole, che aveva messo in regola i propri esercizi per cercare di renderli sanificati e il più possibile, che aveva protetto i luoghi con distanziamenti, barriere, rappresenti la spaccatura dell’Italia […]

Pagheremo le multe e faremo i conti alla fine”

Alessandro Meluzzi – Medico Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo. Docente Psichiatra forense. Primate Metropolita Chiesa Ortodossa Italiana

