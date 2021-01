Tempesta di neve travolge la Spagna, allerta rossa

ROMA, 09 GEN – Allerta rossa in tutta la Spagna per la tempesta Filomena che sta portando neve e gelo. A Madrid, una delle zone più colpite, sono previsti 20 centimetri di neve nelle prossime 24 ore.

La nevicata cominciata la scorsa notte nella capitale spagnola è, secondo i media locali, la più forte degli ultimi 40 anni. E le temperature potrebbero scendere fino a -12 gradi.

Alcuni parchi della città sono stati chiusi per precauzione e diverse auto sono rimaste bloccate in autostrada per ore. (ANSA).

Giuseppe Conte, 12 dicembre 2020 – “Il mondo continua ad affrontare l’aumento delle emissioni e della temperatura globali a un ritmo allarmante”, “tuttavia, di fronte a questa enorme sfida abbiamo l’opportunità di costruire di nuovo meglio e più ”green’” e “la comunità scientifica ci dice che siamo ancora in tempo per invertire la rotta del nostro futuro a condizione di procedere con una determinazione senza precedenti”. (Documentario – La Grande Truffa del Riscaldamento Globale, ndr)

“L’Italia ha sempre prestato particolare attenzione alla loro necessità di rafforzare la propria resilienza agli impatti climatici attuali e futuri. Per questo sono orgoglioso di annunciare l’impegno dell’Italia a donare 30 milioni di euro al Fondo di adattamento delle Nazioni Unite“.

