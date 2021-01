Covid, Sanremo: chiesti infermieri alla Tunisia

Boom contagi in Rsa Sanremo, chiesti infermieri a Tunisi

Sale a 86 il numero di ospiti della rsa Casa Serena di Sanremo positivi al Covid, su 130, e 20 gli operatori contagiati, su una ottantina, per un totale di 106 persone. E’ quanto emerge da un nuovo controllo su tutti i degenti inizialmente risultati negativi. Secondo quanto appreso, si starebbe lavorando a livello centrale a un accordo con il governo di Tunisi per avere personale infermieristico.

“Abbiamo un dovere: non tenere ferma una dose di vaccino neanche un minuto più di quello che serve. Per il resto facciamo il tifo che molte possano essere le dosi che arrivano”. Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid, a SkyTg24 a margine della presentazione dei risultati della fase 1 della sperimentazione del vaccino ReiThera GRAd-CoV2. “Se, come noi facciamo il tifo perché accada, anche altre case farmaceutiche riceveranno da Ema ed Aifa l’autorizzazione all’immissione in commercio come Pfizer e Biontech, riusciremo ad avere le dosi per vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno”, ha aggiunto. tg24.sky.it/cronaca

