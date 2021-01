“Grazie 2020 per aver smascherato i più feroci nemici della democrazia”

di Riccardo Mondini – – Verrai ricordato da tutti come uno degli anni peggiori invece io ti ringrazio.

Grazie per aver strappato via la maschera a coloro che si fregiano del titolo di “democratici”, dimostrando come questi siano i più feroci nemici della democrazia stessa.

Grazie per aver svelato la pavidità di una parte della cittadinanza, pronta a barattare le proprie libertà per una fasulla promessa di salute.

Grazie per aver palesato l’inutilità e l’ipocrisia dell’Unione Europea, mostro di usura e burocrazia buono solo ad imporre politiche economiche suicide.

Grazie per aver insegnato la differenza abissale, di fronte ad una crisi mondiale, tra un paese a sovranità monetaria ed uno costretto a chiedere soldi in prestito.

Grazie per aver manifestato ogni giorno il terrorismo dei grandi mezzi d’informazione, prezzolati trombettieri intenti a difendere un’unica narrazione, a costo di prostituirsi senza dignità.

Grazie per aver mostrato cosa accade quando la scienza abbandona il dubbio, tramutandosi in fede cieca e fanatismo.

Grazie per aver rivelato quanta solitudine, sociopatia e frustrazione vi sia in questa società iper connessa in corsa verso il nulla.

Grazie per aver ricordato il valore immenso di tutto ciò che ci viene detto di disprezzare: il calore della casa, l’amore della famiglia, il silenzio di una preghiera, il legame con le proprie radici.

Anche gli altri anni, in fondo, hanno fatto lo stesso. Ma in questo tu sei stato, semplicemente, il migliore.

Grazie 2020.

