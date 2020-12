Saluto romano per ricordare Ramelli, assolti perché non costituisce reato

Durante la commemorazione di Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi, il 29 aprile 2016, alzarono il braccio destro per il saluto romano. Oggi gli otto militanti di destra, imputati nel processo con le accuse di aver risposto alla chiamata del “Presente”, violando l’art. 2 del decreto legge 122/1993 avendo “compiuto manifestazioni esteriori proprie e usuali di organizzazioni e movimenti tra cui anche il Partito Nazionale Fascista”, sono stati assolti.

Luca Alberto Cassani, Marco Giuseppe Carucci (che nell’ultima udienza ha reso spontanee dichiarazioni) Marco Clemente, Massimo Egidio Trefiletti, Stefano Del Miglio, Fausto Marchetti, Duilio Canu, Angelo Balletta sono stati assolti oggi in I grado dal giudice Teresa Ferrari Da Passano, della VI sezione penale del tribunale di Milano “perché il fatto non costituisce reato”.

“Vista la piega che aveva preso il processo, e considerati gli ultimi orientamenti della Corte d’appello di Milano non eravamo sereni – commenta all’Adnkronos l’avvocato Antonio Radaelli che difende Stefano Del Miglio e Fausto Marchetti – Il giudice deve aver seguito la linea della nostra discussione, le testimonianze dei reparti della Digos, l’ispettore presente e l’agente della Scientifica che materialmente ha analizzato i filmati. Il pm Piero Basilone aveva chiesto 5 mesi per tutti gli imputati, aspettiamo le motivazioni, ma intanto per noi oggi è una bella soddisfazione”.

(di Silvia Mancinelli – adnkronos)

