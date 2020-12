Anziani maltrattati e lavoro in nero a clandestini: 3 arresti in casa di riposo

ROMA, 22 DIC – Vessavano gli anziani ospiti di una casa si riposo a Terracina ai quali arrivavano a somministrare farmaci in modo superficiale e talvolta anche con l’uso della forza. Per questo i militari del del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla procura, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia nei confronti di tre soggetti ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di maltrattamenti, minacce e somministrazione abusiva di farmaci.

L’indagine era partita da un’attività ispettiva di tipo fiscale e in materia di lavoro sommerso condotta dai finanzieri della Compagnia di Terracina, nei confronti di una casa di riposo.

Gli accertamenti hanno permesso non solo di accertare l’impiego di cinque lavoratori in nero (tra cui due clandestini successivamente segnalati per l’adozione di un decreto di espulsione dal territorio italiano), ma anche di portare alla luce episodi di maltrattamento, fisico e psicologico, ai danni degli anziani ospiti della struttura residenziale che è stata posta sotto sequestro. (ANSA).

Condividi