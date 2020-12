Corte UE: lecito vietare la macellazione rituale

Gli stati dell’UE possono vietare la macellazione rituale kosher e halal. L’alta corte dell’UE ha stabilito giovedì che i paesi membri possono vietare la pratica della macellazione rituale al fine di promuovere il benessere degli animali, senza violare i diritti dei gruppi religiosi.

La decisione della Corte di giustizia dell’UE ha fatto seguito a una contestazione legale da parte di associazioni ebraiche e musulmane a un divieto del governo fiammingo sull’uccisione di animali senza previo stordimento non letale che risale al 2017.

All’inizio di quest’anno, un avvocato generale presso il tribunale dell’UE ha affermato che il divieto dovrebbe essere annullato perché non conforme al diritto dell’UE, che consente un’esenzione dagli obblighi in materia di benessere degli animali per motivi religiosi.

Tuttavia, il tribunale dell’UE ha affermato giovedì che il regolamento dell’UE sulla macellazione degli animali “non impedisce agli Stati membri di imporre un obbligo di stordire gli animali prima dell’uccisione, che si applica anche nel caso di macellazione prescritta da riti religiosi”, a condizione che ciò non contravvenga alla Carta dei diritti umani fondamentali dell’UE.

La Carta include il diritto di “manifestare” la pratica religiosa e l’osservanza, ma la sentenza ha affermato che questo doveva essere bilanciato con la capacità dello stordimento per soddisfare un “obiettivo di interesse generale” dell’UE, vale a dire il benessere degli animali. Il divieto proposto nelle Fiandre non influirebbe inoltre sulla circolazione della carne kosher e halal prodotta altrove, ha aggiunto la corte.

I gruppi religiosi hanno immediatamente condannato la sentenza, con il presidente del Congresso ebraico europeo Moshe Kantor che l’ha definita “un duro colpo per la vita ebraica in Europa” in una dichiarazione.

“Il diritto di praticare la nostra fede e i nostri costumi … è stato gravemente minato da questa decisione”, ha detto Kantor. “Abbiamo in programma di perseguire ogni ricorso legale per correggere questo torto”, ha aggiunto Yohan Benizri, presidente della Federazione belga delle organizzazioni ebraiche.

https://www.politico.eu/article/eu-states-can-ban-kosher-and-halal-ritual-slaughter-court-rules/

Condividi