Governo, Conte: “non siamo legati a lobby o gruppi di potere”

“Non ho mai pensato che il mio compito fosse facile. Se qualcuno al mio posto pensasse di governare guardando ai sondaggi sarebbe fuori di testa. Per quanto riguarda il livello di consenso dobbiamo distinguere. Oggi abbiamo una popolazione più sofferente, quindi più insofferente, ci mancherebbe. Sull’establishment… noi pensiamo a governare facendo l’interesse dei Paese, non ci siamo legati a lobby o gruppi di potere”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di “Accordi&Disaccordi”, in onda sul Nove.

“Se qualcuno pensasse di governare al mio posto esaltandosi quando i sondaggi crescono o deprimersi quando scendono, sarebbe fuori di testa, non sarebbe all’altezza”.

“Nel complesso il nostro sistema di protezione sociale ed economica è un sistema che ci è riconosciuto come molto efficace. Abbiamo tantissimi mesi di sofferenza economica alle spalle ma da questo punto di vista abbiamo messo tante misure, anche cospicue. Nell’ultimo dl ristori stiamo dedicando maggior attenzione alle partite Iva, agli autonomi, ad esempio”, ha detto ancora Giuseppe Conte, sempre nel corso della registrazione di ‘Accordi&Disaccordi.

