Recovery, Amendola (Pd): 35 miliardi per transizione green e digitale

ROMA, 15 DIC – “Abbiamo 35 mld fondi Ue per progetti che si legano a due grandi transizioni quella green e la transizione digitale, la tecnologia può aiutare la nostra agricoltura ad essere più forte sui mercati internazionali e per far sì che le nostre imprese non soffrano ma trovino nuova forza. Le risorse Ue faranno dell’Italia un Paese beneficiario, ma andranno spese bene con saggezza.

Per la prima volta abbiamo risorse per curare la fragilità del nostro territorio. Più del 40% delle risorse saranno sul green. Lavoriamo per la crescita di una nuova Italia”. Lo ha detto il ministro degli affari Ue Enzo Amendola all’assemblea di Coldiretti. (ANSA).

Giuseppe Conte – “Comprendiamo bene che fino quando il piano non sarà definito ci saranno ansie e tensioni legittime perché è una grande occasione storica ed è giusto che fino a quando collettivamente non sarà condiviso ci siano questi atteggiamenti. Il piano sarà un piano nazionale, non ci sarà una concezione padronale, non sarà gestito con arbitrarietà, sono le risorse della comunità nazionale.

Tutti potranno in qualsiasi momento controllare sul sito della presidenza ogni progetto e lo stato di avanzamento, questo è il miglior sistema a garanzia per tutti”.Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all’assemblea di Coldiretti. (ANSA).

Milano, famiglie con bambini in fila per un pasto. I politici italiani hanno fallito

