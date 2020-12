Con la Cig-Covid, tredicesime tagliate fino all’80%

Con la Cig-Covid, le tredicesime saranno tagliate, nei loro importi, fino all’80%: il contributo orario di 4 euro, pagato dall’Inps, ingloba, infatti, anche il rateo della retribuzione di Natale. Brutte sorprese, dunque, per i lavoratori: la Cassa integrazione Covid farà perdere a milioni di dipendenti i quattro quinti degli importi delle Tredicesime.

È quanto segnala il Centro studi di Unimpresa, in un documento nel quale spiega, inoltre, che costa fino a 500 euro al mese, per un’azienda, un lavoratore posto in ‘Cig-Covid’.

Il costo a carico delle imprese, che secondo Unimpresa oscilla da 401 a 498 euro, è la somma di una serie di oneri: contributo aggiuntivo previsto dal dl Agosto, proporzionale alla perdita di fatturato, per le imprese che sospendono l’attività; finanziamento ordinario ammortizzatori sociali; accantonamento integrale del trattamento di fine rapporto oltre al pagamento di anzianità di servizio, scatti di anzianità e periodo di comporto. askanews

Condividi