Migranti, ok dalla Camera a riforma Decreti Sicurezza

La Camera ha approvato il nuovo decreto Sicurezza. Il voto finale sul provvedimento che riscrive le norme volute dall’allora ministro Salvini ha visto 279 deputati favorevoli e 232 contrari, 9 gli astenuti. Il testo passa ora in Senato. Tra i deputati del M5s in tre hanno votato contro le modifiche: si tratta di Fabio Berardini, Francesco Berti e Andrea Colletti. Berti aveva votato contro il testo anche nel passaggio in commissione. tgcom24.mediaset.it

