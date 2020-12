Di Maio: il governo Conte non cadrà, dedichiamoci ai vaccini

“Non credo che questo governo sia a rischio, poi è fatto da diverse forze politiche, è un governo di coalizione, quindi è anche normale. Ci sono forze politiche che hanno ognuna in Parlamento un peso specifico importante”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Ci dobbiamo dedicare alla cosa più importante che è il vaccino, da gennaio dobbiamo partire in Italia con le vaccinazioni”.

5 dic 2020 – “L’Italia ha bisogno di stabilità. Noi dobbiamo dargliela. Non potete portare Conte sul patibolo. Chi non voterà quella risoluzione, voterà contro il Presidente del Consiglio dei Ministri e il suo Governo che viene in aula a chiedere la fiducia del Parlamento per andare in Europa anche a trattare lo sblocco dei fondi del Recovery fund. Lo trovo francamente folle e irresponsabile”.

Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio qualche giorno fa, durante l’assemblea dei gruppi grillini su Zoom.

