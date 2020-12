CNN: «Non allarmatevi» se le persone iniziano a morire dopo il vaccino

In un articolo sul lancio del vaccino COVID, la CNN afferma che gli americani non dovrebbero allarmarsi se le persone iniziano a morire dopo aver preso il vaccino perché «potrebbero verificarsi decessi che non avranno necessariamente nulla a che fare con il vaccino».

L’avviso è apparso in un articolo intitolato «Perché vaccinare i nostri cari più fragili?». Il bizzarro articolo mostra il dilemma in cui la dottoressa Kelly Moore, direttore associato della Immunization Action Coalition, avverte che i vaccini non funzionano altrettanto bene sulle persone fragili e sugli anziani rispetto alle persone sane.

«Quando il vaccino inizia a essere sparato nelle braccia dei residenti delle case di riposo, gli americani devono capire che potrebbero verificarsi dei decessi che non avranno necessariamente nulla a che fare con il vaccino, dice la dottoressa Moore».

«Non saremmo affatto sorpresi di vedere, per coincidenza, la vaccinazione e poi la morte di qualcuno poco tempo dopo aver ricevuto un vaccino, non perché ha qualcosa a che fare con la vaccinazione, ma solo perché è il luogo in cui le persone al fine della loro vita risiedono», ha detto Moore.

Ha poi detto che gli americani non dovrebbero allarmarsi nel vedere persone che muoiono uno o due giorni dopo aver ricevuto la vaccinazione COVID.

«Una delle cose che vogliamo assicurarci che le persone capiscano è che non dovrebbero allarmarsi inutilmente se ci sono segnalazioni, una volta che iniziamo la vaccinazione, di qualcuna o più persone che muoiono entro uno o due giorni dalla vaccinazione che sono residenti delle case di riposo da lungo periodo . Questo sarebbe qualcosa che ci aspetteremmo, come un evento normale, perché le persone muoiono frequentemente nelle case di cura».

Come nota Summit News, mentre i decessi nelle case di cura delle persone che assumono il vaccino sono descritti come normali e non hanno nulla a che fare con il vaccino, alcuni suggeriscono che potresti fare lo stesso identico argomento sulle morti di coloro con più comorbidità nelle case di cura che sono state attribuite a COVID .

