Torino, anarchici lanciano vernice e bomba carta contro sede di Stampa e Repubblica

Uova di vernice e una bomba carta sono state lanciate questa mattina a Torino contro la palazzina che ospita la redazione del quotidiano La Stampa e quella torinese de La Repubblica. Dopo il lancio nel cortile della palazzina è stato lanciato un volantino “i terroristi siete voi” che rivendica il gesto firmato da un gruppo che farebbe riferimenti all’area anarchica. Sull’episodio sono in corso le indagini della Digos.

“La Fnsi esprime solidarietà alle colleghe e ai colleghi delle redazioni di Torino della Stampa e di Repubblica, finiti nel mirino di un gruppo di anarchici che per manifestare il loro dissenso nei confronti dei due quotidiani hanno lanciato uova piene di vernice e petardi contro le vetrate della sede”. Così in una nota la Federazione nazionale della Stampa italiana. ”Criticare un giornalista o un giornale è sempre legittimo. Ma un assalto alla redazione è un gesto criminale, oltre che vile, che rimanda a epoche buie della storia di questo Paese. Saremo al fianco dei colleghi in qualsiasi iniziativa decideranno di intraprendere, certi che non si lasceranno intimidire da chi non ha altri argomenti che la violenza”, aggiunge la Fnsi.

“Condanniamo fermamente il gesto vile e intimidatorio di cui è stata oggetto la loro sede stamane”. Così Mimmo Carretta e Saverio Mazza, rispettivamente segretario metropolitano e segretario organizzativo del Pd di Torino condannano l’attacco.

“Piena solidarietà alle redazioni de ‘La Stampa’ e ‘La Repubblica’ di Torino. Il blitz anarchico che le ha bersagliate di vandalismo ideologico è l’ennesimo sintomo di come troppe realtà, che praticano la violenza politica come consuetudine, siano una minaccia concreta alla libertà di espressione. Per questo l’attenzione e la condanna verso simili gesti non può che essere unanime da parte di tutti gli attori istituzionali”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. adnkronos

