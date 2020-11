Covid, Conte ai leader G20: “usare le opportunità di questa crisi”

“Il G20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa” dalla crisi legata alla pandemia e per “trovare soluzioni per le maggiori sfide che l’umanità sta affrontando, dal climate change al perdurare delle disuguaglianze”. Lo dice Giuseppe Conte nel messaggio inviato al summit di Riad per promuovere l’agenda 2020 dei 20 Grandi. “Dobbiamo restare uniti – aggiunge – e usare le opportunità di questa crisi per creare una nuova, migliore normalità”.

Lo ha affermaro il premier Giuseppe Conte nel messaggio inviato dai capi di Stato e di Governo al G20 da remoto che si apre questo pomeriggio a Riad e si concluderà domani sera con il passaggio di consegne all’Italia per la sua presidenza nel primo semestre 2021.

Conte si dice certo che la due giorni di summit “rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa” e riuscirà a “trovare soluzioni per le maggiore sfide che l’umanità sta affrontando oggi, assicurando che la successiva presidenza italiana “è determinata nel proseguire l’importante azione del G20”.

