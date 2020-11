Elezioni Usa, Kamala Harris chiede soldi “per proteggere il voto”

Kamala Harris, la vice di Biden appena “eletta”, chiede soldi su Twitter: “Trump e i repubblicani stanno cercando di smantellare la nostra vittoria decisiva con azioni legali prive di fondamento. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per finanziare il lavoro legale necessario per proteggere ogni voto. Se puoi permettertelo, contribuisci oggi stesso al Biden Fight Fund.”

Trump and the Republicans are trying to dismantle our decisive victory with baseless lawsuits. We need your help to fund the legal work necessary to protect every vote. If you can afford to, contribute to the Biden Fight Fund today. https://t.co/JkMqdDWsZu

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 15, 2020