Palermo, positiva al Covid partorisce nel parcheggio dell’ospedale

Una donna positiva al coronavirus ha partorito nel parcheggio dell’ospedale Cervello di Palermo, dove è stata soccorsa da ginecologo e infermieri. Come riportato nell’articolo di Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia, la donna avrebbe dovuto partorire all’ospedale Buccheri La Ferla, dove si era recata in un primo momento. Sottoposta al tampone, come da prassi, e risultata positiva, è stata trasferita all’ospedale Cervello, che garantisce l’assistenza alle partorienti contagiate.

La famiglia però – si legge sempre nel quotidiano – ha deciso di accompagnarla con la propria auto e non in ambulanza, arrivando proprio in extremis.

Ad oggi sono 42 le donne contagiate che hanno partorito all’ospedale Cervello. Proprio qualche giorno fa, una bambina positiva al Covid è nata da madre anche lei positiva. Un evento rarissimo.

